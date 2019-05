Terremoto politico Austria, giurano i ministri tecnici. Il Presidente: "Mi scuso per l'immagine che abbiamo dato" Il cancelliere e leader dei Popolari Sebastian Kurz intende arrivare alle elezioni di inizio settembre con questo governo semi-tecnico, ma già lunedì dovrà affrontare un voto di sfiducia in Parlamento

Alexander Van der Bellen

