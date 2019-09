Nuovi colloqui tra i ministri degli Interni L'Austria vota sì al doppio passaporto per i cittadini sudtirolesi Approvato emendamento da parte dell'OVP e dell'FPO

Condividi

In Austria si torna a parlare del tema del doppio passaporto per i cittadini dell'Alto Adige appartenenti al gruppo linguistico tedesco.Ieri sera il Parlamento austriaco con i voti della OVP, i popolari del leader ed ex cancelliere Sebastian Kurz in seguito al caso Ibizagate, e della FPO, il partito della destra populista di Norbert Hofer, ha rilanciato il tema della doppia cittadinanza per i sudtirolesi, residenti nella provincia di Bolzano.Così è stato approvato l'emendamento che prevede al ministro degli Interni di Vienna, Wolfgang Peschorn, di avviare nuovi colloqui con i suoi omologhi italiani, a Roma e a Bolzano. Il leader deiliberali dell'Alto Adige ha detto che "è stato compiuto un passo importante".Ora toccherà alla Suedtiroler Volkspartei (SVP) e al governatore della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher attivarsi per rafforzare questa iniziativa arrivata dall'Austria.