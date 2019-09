Tragico incidente nel Torinese Auto d'epoca in fiamme dopo un incidente, muoiono un 42enne e la figlia di 6 anni Le due vittime erano a bordo di una Mini e stavano andando a un raduno di auto d'epoca

Era a bordo di una Mini d'epoca e si stava recando a un raduno d'auto l'uomo di 42 anni morto in un incidente stradale a Piscina, sulla Torino-Pinerolo all'altezza del chilometro 17, assieme alla figlia di 6 anni. Il padre e la piccola sono rimasti intrappolati nella vettura, che ha preso fuoco dopo un tamponamento con una Toyota Yaris guidata da un uomo di 55 anni ricoverato all'ospedale di Pinerolo (Torino). Anche la Toyota è stata avvolta dalle fiamme.A dare l'allarme è stata la moglie e madre delle due vittime, che viaggiava su un'altra Mini con l'altra figlia di appena quattro mesi, rimaste illese. La donna è stata portata in ospedale sotto choc.L'autostrada per Pinerolo è stata chiusa per ore all'altezza di Riva di Pinerolo.