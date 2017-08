L'unico corpo recuperato finora è quello di un uomo di 37 anni Auto fuori strada nel milanese, i dispersi sono ecuadoriani. In corso le ricerche L'auto, una Peugeot 307, è uscita di strada all'imbocco di un cavalcavia, ha sfondato il guard rail ed è finita nel canale Muzza, in comune di Truccazzano

Sono tutte ecuadoriane e residenti a Pioltello le quattro persone - tra cui un bambino di 7 anni - precipitate ieri sera in auto nel canale Muzza, a Truccazzano.L'unico corpo recuperato finora è quello di un uomo di 37 anni, che non era alla guida della Peugeot 307 uscita di strada, che ha sfondato il guard rail finendo nel canale per poi essere trascinata dalla corrente per un chilometro.Mancano all'appello il proprietario del veicolo, un ecuadoriano 47enne, che era anche il conducente, una connazionale di 42 anni e un bambino di 7, figlio della donna e dell'uomo il cui corpo stato recuperato nella notte dai vigili del fuoco che, grazie a una gru, hanno tirato fuori l'auto dal canale.I quattro, come stato confermato da alcuni familiari contattati dai carabinieri, stavano tornando a casa, a Pioltello, dopo aver trascorso la giornata in compagnia pranzando all'aperto sulle rive dell'Adda. Alle 20.30 circa, sulla Sp 14, l'auto ha perso il controllo ed uscita di strada, precipitando nel canale.Le ricerche dei dispersi - interrotte nella notte - sono riprese all'alba e vedono impegnati i vigili del fuoco con i sommozzatori ed elicottero.