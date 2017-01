Mercato in crescita Auto, nel 2016 immatricolazioni +15,82%. A dicembre +13,06% Corrono le vendite di Maserati e Ferrari

Condividi

Mercato dell'auto in crescita nel 2016. L'anno scorso, comunica il ministero dei Trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione sono aumentate del 15,82% rispetto al 2015, mentre a dicembre hanno segnato un +13,06% su base annua, in accelerazione rispetto al +8,47% di novembre.Nel 2016, sottolinea il ministero, sono state immatricolate 1.824.968 macchine e ci sono stati 4.721.576 trasferimenti di proprietà di auto usate, con un +2,87% rispetto al 2015.A dicembre, in particolare, le immatricolazioni sono state 124.438 e ci sono stati 397.212 trasferimenti di proprietà di macchine usate, con un -5,10% su base annua. Il volume globale delle vendite (521.650) ha quindi interessato per il 23,85% auto nuove e per il 76,15% usate.Nella top ten delle vetture più vendute in Italia a dicembre, sono presenti sette modelli Fca: oltre alle prime tre posizioni occupate da Panda, Ypsilon e 500, sono in classifica 500X, 500L, Tipo e Jeep Renegade. In dettaglio, sempre a dicembre, il marchio Fiat ha immatricolato quasi 26.600 unità (+12,9%). In particolare la Tipo, commercializzata solo a partire dallo scorso giugno, risulta la seconda vettura più venduta nel segmento C.Sempre a dicembre Lancia ha segnato un aumento del 2,8% delle vendite a oltre 4.300 con Ypsilon che sia a dicembre sia in tutto il 2016 è risultata la seconda vettura più venduta in Italia e la più venduta del segmento B con una quota del 13,7%.Per Alfa Romeo la crescita è del 40,95% a 3mila unita' con Giulia che sta scalando la classifica di vendite nel suo segmento, di cui a dicembre ha raggiunto il 12,9%. Giulietta resta tra le vetture più vendute del suo segmento con una quota pari al 9% il mese scorso.Per Jeep progresso del 21,9% a dicembre a poco più di 3 mila. Rispetto al 2014 l'anno scorso le vendite di Jeep sono passate da circa 10 mila a oltre 40.400 grazie al contributo del piccolo Suv Renegade (34.300mila le immatricolazioni della vettura nel 2016 per una quota pari al 15,3% nel suo segmento).Quanto a Maserati a dicembre risultano 233 unità, da 59 un anno prima, e nel 2016 oltre 2.050 (+50,66%).Per Ferrari (scorporata dal gruppo) emerge un raddoppio a dicembre a 16 unità e un incremento del 49,4% nel 2016 a 372.