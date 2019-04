Marito e moglie a bordo, uno è salvo Maltempo. Auto travolta dalla piena di un torrente nel Pisano, una persona dispersa Sono stati inghiottiti con la loro auto dalla piena di un fiume ingrossato da un temporale. In salvo uno dei 2 passeggeri

Una coppia di turisti milanesi, in vacanza a Castelnuovo di Val di Cecina in provincia di Pisa, è stata travolta in auto da un torrente in piena per le forti piogge che da ore stanno cadendo sulla zona.Secondo le prime informazioni, la donna risulta dispersa, mentre l'uomo è riuscito a uscire dall'auto e a mettersi in salvo chiamando i soccorsi. I vigili del fuoco hanno ritrovato l'auto, vuota.Sul posto per le operazioni di soccorso ci sono 118 e forze dell'ordine insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra con il supporto della squadra speleo-alpinistica-fluviale di PisaLa zona è abbastanza impervia ed è interessata da un forte temporale.