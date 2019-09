Il mezzo era pieno di studenti pendolari Autobus esce di strada, trenta feriti alle porte di Pescara Situazione critica per una 17enne rimasta incastrata con il piede tra le lamiere. Subito è stata operata

Trenta persone sono rimaste ferite nell'incidente che ha coinvolto un autobus della Tua, l'azienda unica del trasporto abruzzese, uscito di strada e finito contro un albero a Caprara di Spoltore, in provincia di Pescara.Nove sono state trasportate da ambulanze ed elicotteri negli ospedali di Pescara e Chieti, quindici hanno raggiunto i pronto soccorso autonomamente e altre, con ferite minori, sono state visitate sul posto dal 118.La situazione più critica è quella di una 17enne rimasta incastrata con il piede tra le lamiere, subito operata agli arti rimasti seriamente feriti nell'incidente. Lo conferma il sindaco del Comune di Pianella Sandro Marinelli, luogo dove vive la ragazzina.A bordo del mezzo, uno dei più nuovi della Tua in servizio da pochi giorni, c'erano 40 passeggeri, la maggior parte studenti pendolari. L'incidente è avvenuto attorno alle 13,30.Il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, racconta: ''Mi sono recato sul posto e devo dire che nella sventura l'albero forse ha evitato una tragedia più grande: sotto infatti c'è una scarpata seria. Non oso immaginare se il bus fosse precipitato capovolgendosi con il mezzo pieno di ragazzi".Dai primi rilievi il mezzo è finito contro gli alberi che costeggiano la strada e un grosso tronco è penetrato nelle porte posteriori della fiancata destra. Forse un’autovettura proveniente dal lato opposto ha invaso la corsia di marcia dell’autobus.