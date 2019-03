Governo Autonomia, Conte: "Non posso sottoscrivere un'intesa che comprometta l'interesse nazionale" Il premier ospite al Festival di Limes a Genova

"Non potrò mai sottoscrivere un'intesa che comprometta l'interesse nazionale. C'è un interesse nazionale strategico da conservare". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, questa sera a Genova al Festival di Limes, parlando del percorso dell'autonomia differenziata tra le regioni.Sul percorso per le autonomie "stiamo pervenendo a una modalità di coinvolgimento del Parlamento un po' più articolata: prima dell'intesa definitiva vorremmo coinvolgere le commissioni parlamentari competenti in modo da offrire al Parlamento, dopo l'intesa con i governatori, un testo che già conosce", ha spiegato il premier, aggiungendo: "L'intesa tra presidente del Consiglio e governatori non può essere semplicemente ratificata dal Parlamento c'è una prerogativa parlamentare perché si trasferiscono anche competenze legislative".