Obiettivo è il riscatto del Meridione Autonomia delle regioni. Il Presidente del Consiglio Conte assicura: “Sono io il garante” Il processo di autonomia sarà uno strumento vantaggioso sia per le regioni del Sud che per quelle del Nord. Ad assicurarlo il Presidente del Consiglio Conte.

Non lascia spazio a dubbi il Presidente del Consiglio. "Ritengo -ha detto- che quello dell'Autonomia sia uno strumento vantaggioso per le Regioni del Nord sia per quelle del Sud. Mi farò garante del fatto che questo percorso di valorizzazione delle autonomie regionali non sarà mai a scapito di altre Regioni. Il nostro obiettivo è il riscatto del Meridione perché questo significa anche il rilancio dell'Italia".Dichiarazioni che il Premier Giuseppe Conte ha fatto nel corso del suo intervento per la la firma del Contratto istituzionale di sviluppo per il Molise. "Sul progetto di autonomia rafforzata -ha aggiunto- assicuro che c'è la massima attenzione a realizzarlo, ma con tutte le garanzie e cautele che un progetto così impegnativo può avere",E ai giornalisti che gli chiedevano dello stato del governo dopo le polemiche delle ultime ore Conte ha dichiarato: “La tenuta del Governo è indiscutibile".