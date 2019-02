POLITICA

2019/02/14 19:01

Consiglio dei ministri Autonomia regioni, la bozza: ddl inemendabili in Parlamento Il procedimento per l'approvazione equiparato a quello relativo alle intese tra lo Stato e le confessioni religiose, che per prassi parlamentare non sono emendabili

Autonomia rafforzata delle Regioni, nessuno slittamento: il testo oggi in Consiglio dei Ministri Conte: più autonomia per regioni del Nord ma io garante della coesione nazionale Condividi I tre disegni di legge che recepiranno le intese per l'Autonomia di Veneto, Lombardia e Emilia Romagna, vanno considerati inemendabili dal Parlamento. E' quanto si evince nelle bozze delle tre intese che saranno esaminati stasera dal Consiglio dei ministri.



Le bozze dell'Intesa affermano infatti che l'approvazione da parte delle Camere "avverrà in conformità" ​del procedimento "per l'approvazione delle intese tra lo Stato e le confessioni religiose" che per prassi parlamentare sono inemendabili.



"In mancanza di una disciplina attuativa dell'art. 116, comma terzo, della Costituzione - si legge nelle bozze delle Intese - alla sottoscrizione dell'Intesa tra il Governo e la Regione interessata deve conseguire l'approvazione di una legge rinforzata, l'iniziativa su tale provvedimento legislativo spetta al Governo".



