La morte del boss Autopsia su corpo di Riina, poi sepoltura a Corleone. Figlia a cronisti:vi denuncio, ho figli minori

Nell'Istituto di Medicina Lgale di Parma l'autopsia di Totò Riina, morto a 87 anni nell'ospedale della città. Il boss era ricoverato nel reparto detenuti dal 2015 e nelle ultime due settimane era stato spostato in terapia intensiva. A eseguire l'esame sul corpo del 'Capo dei Capi' è il medico legale nominato dalla Procura di Parma, affiancato da un consulente tecnico incaricato dalla famiglia Riina. Presente anche la figlia del boss Maria Concetta, accompagnata dall'avvocato Luca Cianferoni.Poi presumibilmentela Procura darà il nulla osta per il trasporto della salma in Sicilia e la sepoltura a Corleone, ma senza esequie pubbliche.Su Repubblica il ministro dell'InternoMinniti lancia un appello: 'Tutti i partiti sottoscrivano un impegno solenne, un rifiuto esplicito di ricercare e ricevere ilvoto delle mafie'. Il presidente del Senato Grasso rivela alla Stampa: 'Dopo le stragi Falcone e Borsellino, nell'autunno del'92, Riina aveva deciso che sarebbe toccato a me'.Anche la vedova di Totò Riina, Ninetta Bagarella, e il figlio Salvo hanno raggiunto l'istituto di Medicina Legale di Parma, dove è custodita la salma del boss ed è in corso l'autopsia. Sono arrivati a bordo di una Panda e Salvo ha aperto la portiera alla madre, prima di entrare da una porta sul retro. "Fatemi camminare, non vi voglio neanche vedere", ha detto Ninetta Bagarella ai cronisti."Ho dei figli minori, non honiente da dire. Vi denuncio". Maria Concetta Riina, la maggiore dei quattro figli di Totò, lo ha detto ai giornalisti arrivando insieme all'avvocato Luca Cianferoni alla sezione di Medicina Legale dell'ospedale Parma."Non posso parlare, ho dei figli minori, tre bambini piccoli che vedono la foto della madre sui giornali. Forse voi non avete capito. Ho dei figli da tutelare,per cortesia smettetela" ha ripetuto, accerchiata da fotografi e cameramen, chiedendo "rispetto per il dolore di una famiglia" e non rispondendo alla richiesta di spiegare il messaggio postato ieri su Facebook, dove invitava al silenzio.