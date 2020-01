Governo Autostrade, Conte: serve valutazione tecnica ma negligenze gravi "Stiamo per chiudere il dossier. Ci confronteremo nella maggioranza perché tutti siano coinvolti" nella decisione

Per la decisione su Autostrade "ci dovranno essere le valutazioni tecnico-giuridiche sull'inadempimento del concessionario" ma "e' evidente che qualcuno ha sbagliato e ha commesso negligenze gravi e imperdonabili": lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, in un'intervista a Repubblica."Stiamo per chiudere" il dossier, "ci confronteremo all'interno della maggioranza perchò tutti siano coinvolti nella dimensione politica della decisione finale", ha spiegato Conte. "Ma è evidente", ha aggiunto, "che a fondamento di tale decisione ci dovranno essere le valutazioni tecnico-giuridiche sull'inadempimento del concessionario. Solo così rispetteremo la memoria delle vittime della tragedia del ponte Morandi e garantiremo la tutela degli interessi pubblici. Posso dire che giunti a questo stadio di analisi è evidente che qualcuno ha sbagliato e ha commesso negligenze gravi e imperdonabili".Bisogna lavorare fianco a fianco per realizzare alcune essenziali riforme che il Paese attende da tempo. Detto questo, le fuoriuscite di questi giorni dal M5s non mi rallegrano": lo ha affermato il premier, Giuseppe Conte, in un'intervista a Repubblica. "Oggi più che mai", ha aggiunto Conte, "deve primeggiare il senso di responsabilità e il bene comune.Siamo di fronte forse all'ultima chiamata per una vera stagione riformatrice. I cittadini ci guardano e dobbiamo essere all'altezza delle attese che sono riposte in questo governo. Per questo sono fiducioso".