Intervento alla scuola di formazione di Rousseau Autostrade, Di Maio: avanti con la revoca delle concessioni a Benetton Il leader M5S: mi fa piacere che anche per il Pd la parola non sia più un tabù. Elezioni regionali, alleanza con il Pd "non all'ordine del giorno". Aspi: sospesi i dipendenti coinvolti. Benetton: pronti a tutte le iniziative necessarie

"Su Autostrade andiamo avanti con la volontà di revocare le concessioni ai Benetton, ad un'azienda che non ha mantenuto il ponte Morandi e addirittura ha nascosto le carenze manutentive: mi fa piacere che pure per il Pd questa parola non sia più un tabù". Così Luigi Di Maio."Il nostro obiettivo nei prossimi mesi è che le Regioni siano ben governate ma la parola alleanze con il Pd non è all'ordine del giorno", dice Di Maio al termine della presentazione della scuola di formazione di Rousseau."Il porto sicuro è stato assegnato a Ocean Viking solo perché l'Ue aderisce alla nostra richiesta di prendere gran parte dei migranti", ha dichiarato il ministro degli Esteri e leader del M5s, Luigi Di Maio, a margine del suo intervento alla Scuola Open di Rousseau. "Anche con il precedente governo - ha aggiunto - l'obiettivo era di fare in modo che chi arrivava in Italia venisse ridistribuito in altri Paesi europei".Autostrade per l'Italia "subito dopo essere venuta a conoscenza dei provvedimenti cautelari emessi dalla magistratura nei confronti dei due dipendenti coinvolti nel procedimento di falso sui viadotti Pecetti e Paolillo sulla base di intercettazioni risalenti a circa un anno fa, ha deciso di sospendere i dipendenti medesimi con effetto immediato, provvedendo alla loro sostituzione". Lo si legge in una nota della società. "Il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia convocato in via straordinaria per lunedì - spiega ancora la nota - valuterà ulteriori iniziative a tutela della Società"."Alla luce dei recentissimi eventi, Edizione, come azionista di riferimento, prenderà senza esitazione e nell'immediato tutte le iniziative doverose e necessarie, anche a salvaguardia della credibilità, reputazione e buon nome dei suoi azionisti e delle aziende controllate e partecipate". Lo afferma in una nota l'holding dei Benetton, che detiene il 30,25% di Atlantia, "in relazione alle diverse indagini in corso dopo la tragedia del crollo del ponte Morandi di Genova".Edizione nella nota "esprime il suo sgomento e il suo turbamento per quanto emerso nelle ultime ore a seguito della doverosa attività svolta dall'Autorità Giudiziaria, in relazione alle diverse indagini in corso dopo la tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova, con i suoi 43 morti che pesano sulle coscienze, ed esprime l'assoluto suo rispetto per il lavoro svolto dalle Autorità competenti". "Edizione ha seguito con estrema attenzione e partecipazione lo svolgersi dei fatti che si sono succeduti dal 14 agosto dello scorso anno - prosegue l'holding dei Benetton - dichiarando sin dal primo giorno la sua determinazione nel fare tutto ciò che è in suo potere per favorire l'accertamento della verità e delle responsabilità dell'accaduto".Il titolo Atlantia, dopo le misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta bis sui report 'ammorbiditi' sulle condizioni dei viadotti gestiti dalla controllata Autostrade, ieri ha chiuso in Borsa con un crollo dell'8%.