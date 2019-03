Viking Sky Avaria sulla nave da crociera in Norvegia: 338 già in salvo, "nessun pericolo per gli altri"

Sono circa 338 i passeggeri messi finora in salvo degli oltre 1.300 a bordo della nave da crociera Viking Sky, in avaria a largo della Norvegia. Lo rendono noto i soccorritori.E il Centro di coordinamento di salvataggio della Norvegia meridionale (Jrccsn) assicura che non vi è alcun pericolo per le persone ancora a bordo della nave e che il ponte aereo messo in atto potrà accoglierle tutte. Secondo altre fonti i feriti ricoverati in ospedale sono 17, alcuni dei quali in condizioni gravi.I soccorritori hanno aggiunto che le operazioni accelereranno appena ci sarà più luce e migliorerà il tempo.La Viking Sky ha riacceso tre dei suoi quattro motori. Ieri pomeriggio aveva lanciato un SOS dopo essere rimasta con un solo motore in funzione nel mare in burrasca e con venti molto forti.