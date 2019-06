Piacenza ​Avrebbe ingerito cocaina, bimbo di un anno in gravi condizioni Genitori interrogati: "Aveva una bustina vuota trovata in un parco"

Foto di archivio

Condividi

Un bambino di un anno è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Brescia. Dagli accertamenti svolti dal personale sanitario sembra che abbia ingerito cocaina.

Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri di Piacenza e di Brescia, che hanno ascoltato i genitori. La coppia avrebbe raccontato di aver trovato il bambino con una bustina vuota in mano in un giardino pubblico, dopodiché sarebbero iniziate crisi convulsive.

I due hanno portato il figlio d'urgenza al pronto soccorso di Piacenza e dopo le prime cure e accertamenti è stato disposto il trasferimento immediato nel centro specialistico lombardo, visto che nel frattempo il piccolo è finito in coma. La ricostruzione è al vaglio della Procura piacentina.