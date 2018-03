Russia, avvelenamento in massa da tallio nell’azienda aerospaziale

A Taganrog, città portuale della Russia europea meridionale, nella regione di Rostov, nell’azienda di costruzioni aerei TANTK Beriev, è avvenuto un avvelenamento in massa del personale da tallio. Da ricordare che l’ex agente dei servizi russi Alexander Litvinenko fu avvelenato proprio da tallio a Londra nel 2006.L’azienda, che costruisce idrovolanti, non utilizza il tallio nel ciclo produttivo. Gli avvelenamenti sarebbero iniziati già dallo scorso novembre e ora 25 persone, per lo più impiegati, sono ricoverati negli ospedali di Taganrog, Rostov, ma anche di Mosca con diagnosi “avvelenamento da tallio”. Il caso più grave riguarda il capo costruttore Konstantin Kolesnikov. L’azienda ha confermato l’avvenuto avvelenamento, rifiutandosi di fornire ulteriori informazioni e affermando che sono in corso le indagini sull’accaduto.