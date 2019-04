Molotov in auto, avvertimento a giornalista dell'Espresso minacciata dai Casamonica Nell'auto di Floriana Bulfon una bottiglia con liquido infiammabile

Una bottiglia in plastica con del liquido infiammabile è stata trovata stasera in auto dalla giornalista dell'Espresso Floriana Bulfon, in passato minacciata da alcuni componenti della famiglia Casamonica.

Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi.