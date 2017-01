Mercati Avvio cauto per le borse europee. Tokyo e Shanghai in rialzo

Condividi

Milano

di Maria Giovanna LorenaE' il giorno dell'insediamento del nuovo presidente americano. Anche sui mercati cresce l'attesa per il discorso di insediamento di Trump e per gli scenari che si apriranno.Intanto, è debole l'apertura delle borse europee: Londra -0,14%, Parigi -0,25%, Francoforte -0,30%.Solitaria anche oggi la rotta di Milano +0,28%.In evidenza sul listino milanese i bancari, con Ubi Banca in rialzo del 4,2%, Bper e Banco Bpm che sfiorano i 2 punti percentuali di progresso. Di nuovo gettonata poi Fiat Chrysler, +1,8%. In coda al listino invece Recordati, Yoox, Mediaset e Prysmian, che cedono circa 1 punto percentuale.Chiusura di settimana in rialzo per Tokyo, +0,34%. Positiva anche la borsa di Shanghai +0,7%. Proprio stamane gli ultimi dati sull'economia cinese: nel 2016 la crescita si è attestata al 6,7%, la più bassa da 26 anni.Il Dollaro cede qualche posizione: 1,0680 il rapporto tra l'Euro e la divisa americana.Ancora in lieve rialzo il prezzo del petrolio: 52,4 dollari per barile il greggio americano, 54,5 il Brent europeo.Infine i titoli di Stato: stabile lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a 159 punti base.aggiornamento ore 9:30