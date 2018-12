Avvio contrastato per le borse europee

di Maria Giovanna LorenaAvvio contrastato per le borse europeedi Maria Giovanna LorenaInizio di seduta contrastato per le borse europee: il rally di Wall Street lascia indifferente Milano che cede lo 0,30% e Francoforte -0,25%, mentre Parigi guadagna l'1,23% e Londra lo 0,46%.Ieri sera l'indice Dow Jones ha chiuso in progresso del 4,98%, il Nasdaq del 5,84%: dopo la caduta della vigilia di Natale un fortissimo rimbalzo, che ha influenzato stamane il listino giapponese di Tokyo: +3,88% in chiusura.A Piazza Affari le vendite si concentrano su Carige, che non riesce a fare prezzo dopo lo stop all'aumento di capitale: il calo teorico è del 12%. Tra i titoli principali male soprattutto Terna, Enel e Bper con ribassi intorno ai 2 punti e mezzo percentuali.Acquisti invece su Stm, Prysmian e Ferragamo che vantano progressi di circa 2 punti.In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 262 punti base. E lieve rafforzamento per l'Euro, a 1,1385 nel cambio con il Dollaro.