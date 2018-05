Avvio debole per l’Europa, giù ancora MPS

di Paolo Gila L’euforia è durata solo pochi istanti. Milano ha aperto con un progresso di circa mezzo punto, grazie al tentativo di rimbalzo, ma nel giro di un paio di minuti l’indice è scivolato in territorio negativo, in linea con l’andamento degli altri listini azionari del Vecchio Continente. A mezz’ora dall’avvio Piazza Affari cede lo 0,18%, con MPS che perde il 2,67% e trascina al ribasso tutto il comparto dei bancari.Positivi industriali e energetici, con il petrolio Brent che resta a ridosso degli 80 dollari il barile. Stabile lo spread a 150 punti base, con il rendimento dei nostri decennali al 2,13%. Per quanto riguarda i cambi l’euro incrocia il dollaro a 1,18 e 15.Paolo Gila