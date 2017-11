Avvio debole per le borse europee. Dopo la Fed, oggi le mosse della Banca d'Inghilterra

di Maria Giovanna Lorena Dopo il nuovo rialzo di Tokyo stamane, +0,5%, indici europei poco vivaci in avvio di seduta. Francoforte che ieri ha ritoccato il record storico cede lo 0,11%, Londra segna +0,03%, Parigi +0,04% e Milano +0,17%.A dare una spinta al listino di Piazza Affari il balzo di Tenaris +6%, dopo i risultati trimestrali della società comunicati stamane, poco prima dell'inizio delle operazioni del mercato.Dopo la Banca Centrale Europea nei giorni scorsi e la Federal Reserve ieri, che hanno lasciato invariato il costo del denaro, oggi attese le mosse della Bank of England, che potrebbe invece alzare i tassi per la prima volta in 10 anni.Sui mercati valutari l'Euro si riporta a 1,1640 nel cambio con il Dollaro, mentre sul fronte dei titoli di Stato lo spread tra Btp e Bund tedeschi si colloca a 142 punti base in avvio di seduta, con il rendimento del nostro decennale all'1,80%, sui minimi da un anno.