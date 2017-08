Avvio di settimana in calo. Sale l’oro

di Sabrina Manfroi Le Borse europee aprono in calo, orfane di Londra rimasta chiusa per festivita'. Piatta Tokyo. Dal simposio economico di Jackson Hole non e' arrivata nessuna indicazione significativa per gli investitori sul fronte della politica monetaria. Milano cede mezzo punto percentuale, Parigi e Francoforte segnano -0,65%. In coda al listino di Piazza Affari Fca e Stm, -1,30%.L'euro si rafforza a 1,1930, in rialzo anche l'oto, a un soffio dai 1300 dollari l'oncia.