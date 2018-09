ECONOMIA

2018/09/27 09:39

Avvio in calo per Piazza Affari, spread in netto rialzo

Avvio negativo per le borse europee, e particolarmente pesante per Piazza Affari che risente di vendite massicce. L'indice principale Ftse Mib segna -1,25%.

L'attenzione è puntata sulla manovra di bilancio e intanto sale la tensione sul fronte dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund si innalza a 244 punti base e il rendimento del nostro decennale si porta al 2,93%.

Questo penalizza i titoli bancari: a Piazza Affari perdite generalizzate tra il 3 e il 3,5%.

Nel resto d'Europa, Francoforte -0,65%, Parigi -0,32%, Londra -0,08% dopo il rialzo dei tassi negli Stati Uniti che ha mandato in rosso ieri i listini di Wall Street e stamane le piazze asiatiche: Tokyo ha ceduto 1 punto percentuale.

