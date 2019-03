Avvio in calo per le borse europee

di Maria Giovanna Lorena Dopo l'andamento contrastato delle piazze asiatiche, fra cui Tokyo ha chiuso in progresso dello 0,2%, le borse europee iniziano la seduta con il segno negativo.Milano -0,22%, Londra -0,21%, Parigi -0,17%, Francoforte, ieri la più brillante, -0,71%.I mercati attendono le decisioni della Federal Reserve sui tassi, stasera. La Banca Centrale Americana dovrebbe anche annunciare un taglio delle stime di crescita del Pil statunitense.Intanto, il Dollaro è poco mosso, il cambio dell'Euro staziona a 1,1345.Avvio in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 240 punti base: il rendimento del nostro decennale si porta al 2,50%.