Mercati Avvio in rialzo, attenzione al PMI manufatturiero

di Sabrina ManfroiAvvio in gran spolvero per le borse europee, sulla scia delle piazze asiatiche. In Cina torna a salire l’attività manifatturiera, dopo 4 mesi di stallo. Tokyo sale dell'1,43%, bene anche Hong Kong e Shanghai.A Milano l’indice sale dello 0,75%, Parigi e Londra guadagnano un punto, Francoforte +1,4%, nonostante il crollo dell’indice Pmi manifatturiero, sceso a marzo al livello più basso dal 2009. Attesi in giornata gli indici a livello di Eurozona e Italia, oltre al tasso di disoccupazione. Bene a Piazza Affari Unicredit +2,3%, Fca +2%, i migliori Saipem +3,4% e Stm +3,2%. In calo Prysmian -0,92%.Lo spread si allarga a 258 punti base, il rendimento decennale si porta al 2,54%. L’euro sul dollaro è a quota 1,1235.