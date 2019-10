Borse Avvio in rialzo per l'Europa

di Sabrina Manfroi Seduta mista in Asia con Tokyo in rialzo dello 0,32% e Hong Kong ancora negativa. Sempre chiusa Shanghai: in Europa avvio in rialzo con gli indici che salgono introno allo 0,40% . Oggi attesi i dati Usa sul lavoro.A Milano sale ancora Stm +2,5% e si mette in luce Ferrari +1,27%. Deboli gli energetici e i petroliferi.Spread a 140 punti base, il rendimento decennale scende allo 0,80%.