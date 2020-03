Mercati Avvio in rialzo per le borse, lo spread scende a 180

di Fabrizio PattiInizia con il segno più l'ultimo giorno di una settimana molto complessa per i mercati azionari e obbligazionari.L'indice Ftse Mib di Milano ha aperto con un rialzo del 2%, per poi salire al +3,30%. Alle 9.15 Londra +4,29%, Francoforte +6,20%, Parigi +6,11%.Ieri c'era stato un rimbalzo più modesto, con l'indice Ftse Mib salito del 2,29% a fine giornata.Indicazioni migliori erano arrivate dallo spread, sceso poco sotto quota 220, rispetto al picco di 327 punti base di mercoledì. In apertura nuova discesa, a poco più di 180 punti base.Sono le reazioni alla decisione di mercoledì sera della Bce di varare un programma di acquisto di titoli da 750 miliardi di euro da qui a fine anno, che si sommano ai 120 annunciati la scorsa settimana e ai 20 miliardi al mese partiti con le ultime decisioni di Mario Draghi alla guida della banca centrale.Anche Wall Street ieri ha chiuso con il segno più, Dow Jones +0,95%. Negli Stati Uniti nei giorni scorsi erano stati annunciate misure di stimolo molto importanti da parte delle banche centrali e del governo. I future sui principali indici sono in rialzo.Indicazioni positive sono venute nella notte anche dai mercati asiatici. Oggi la borsa di Tokyo è chiusa, il rialzo maggiore si è avuto per i listini di Seul, grazie a un accordo tra la banca centrale coreana e quella americana che garantirà liquidità in dollari alle banche coreane. La banca centrale cinese ha lasciato inalterati i tassi sui prestiti di migliore qualità. Segno di un graduale ritorno alla normalità in Cina.Tra i singoli titoli a Piazza Affari: StMicroelectronics +10,50%, Diasorin +8,40%. La società di diagnostica ha comunicato di aver ricevuto il via libera dell'Fda americana al test rapido sul Coronavirus. Risalgono ancora Atlantia (+5,5%) ed Enel (+2,5%) dopo la conferma dei target 2020. Maggiori ribassi per Snam (-3,12%), Prysmian (+2,50%) e Terna (-1,20%).