Avvio positivo in Europa, dopo i rialzi in Asia e a Wall Street

di Maria Giovanna Lorena Si affievolisce a metà seduta lo slancio delle borse europee. Milano ripiega a +0,09%, Londra+0,21%, Parigi +0,31%, Francoforte +0,38%: investitori molto cauti e in attesa di alcuni dati rilevanti che saranno diffusi tra poche ore negli stati Uniti, dalla stima sui nuovi occupati al Pil del secondo trimestre dell'anno.Intanto, il Dollaro ha fermato la sua caduta e l'Euro si colloca sotto quota 1,20, a 1,1950. Anche l'oro è in lieve ripiegamento, ma sempre sui massimi da quasi un anno: a 1.312 dollari per oncia.In mattinata il Tesoro ha fatto il pieno nella nuova asta per 7,25 miliardi di euro di titoli di Stato, tra cui Btp a 5 e 10 anni che hanno visto i rendimenti in calo. Quanto al mercato secondario i nostri decennali rendono il 2,07% e lo spread tra Btp e Bund si attesta a 172 punti base.Ore 12.19