Mercati Avvio positivo per le borse europee dopo i rialzi in Asia

di Maria Giovanna Lorena L'ottimismo sui negoziati tra Stati Uniti e Cina sui dazi spinge le borse.Stamane ha dato impulso ai mercati asiatici, con Tokyo in rialzo di circa 1 punto percentuale in chiusura.Poi lo slancio si è propagato alle piazze europee, che aprono con il segno positivo: la migliore è Francoforte +0,92%, Milano segna +0,74%, Parigi +0,75%, ferma Londra nel caos Brexit +0,02%.Sui mercati valutari, l'Euro è in ripresa sul Dollaro, è tornato oltre quota 1,12 a 1,1220.Sotto osservazione anche il prezzo del petrolio, che continua a salire. Il Brent londinese si è portato a ridosso dei 70 dollari per barile, mentre il greggio americano Wti è salito a 62,8 dollari.