Avvio prudente per le borse europee. Sprofonda la Juventus dopo la sconfitta

di Maria Giovanna Lorena La cautela che ha dominato sulle piazze asiatiche prevale anche tra i mercati europei in avvio di seduta. Milano segna un lieve progresso +0,12%, Francoforte +0,11%, Parigi +0,03%, negativa Londra -0,27%.Stamane Tokyo ha concluso gli scambi con un rialzo dello 0,25%.In mattinata sono attesi i dati sull'inflazione a marzo nel nostro paese e nella zona Euro, e nel pomeriggio altri dati dagli Stati Uniti a partire dalle scorte di petrolio, mentre le quotazioni del greggio sono ancora in rialzo: il Brent del Mare del Nord è sui 72 dollari per barile, ai massimi da ottobre.Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre a 251 punti base, con il rendimento del nostro decennale al 2,59%.Sul listino, svetta Fiat Chrysler +2,5%, nonostante il calo delle immatricolazioni a marzo. In recupero i petroliferi, acquisti anche su industriali e bancari.Sprofonda invece Juventus dopo l'eliminazione del club dalla Champions League: il titolo non riesce a fare prezzo, e segna un calo teorico superiore al 20%.