Avvistati tre morti sul Monte Bianco Segnalazione di un alpinista. In corso localizzazione

Monte Bianco, immagine di repertorio

La segnalazione della presenza di tre cadaveri sul ghiacciaio del Miage, nel massiccio del Monte Bianco, è giunta intorno alle 18 alla centrale unica di soccorso della Valle d'Aosta da parte di un alpinista. Al momento non si conosce l'esatta localizzazione.Il soccorso alpino della Guardia di finanza di Entreves sta operando sul posto per definire l'esatta posizione e per organizzare il recupero.La sciagura potrebbe risalire alla fine degli anni Novanta. Infatti, a trovarli è stato un escursionista francese che ha allertato la centrale unica di soccorso della Valle d'Aosta e ha poi consegnato al soccorso alpino della Guardia di finanza di Entreves un portafogli, rinvenuto nelle vicinanze dei cadaveri, contenente una carta di identità tedesca rilasciata nel 1995.I corpi, che sono in avanzato stato di decomposizione, saranno recuperati domani.