Azzurri, Conte: Il mio ritorno? Diamo tempo alla Figc per trovare soluzioni "La mancata qualificazione al Mondiale un disastro" commenta l'ex ct. E non esclude il rientro

La mancata qualificazione al Mondiale dell'Italia è semplicemente "un disastro" per Antonio Conte, che però non chiude all'ipotesi di un suo ritorno sulla panchina azzurra.

"Non è certamente un grande momento per il calcio italiano - commenta alla vigilia della trasferta del suo Chelsea sul campo del West Bromwich -. Ora spetta alla federazione trovare la soluzione a questo grave problema. Io sulla panchina della nazionale? E' un momento estremamente difficile, con tanti problemi. La federazione deve prendersi tutto il tempo necessario per individuare come risolverli".