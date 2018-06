Cose da spread Financial Times: Bce taglia acquisti di titoli italiani a maggio In aprile le operazioni di riscatto dei bond tedeschi sono state elevate e questo ha comportato nel mese di maggio per l'Italia una diminuzione nell'acquisto di titoli di Stato. Anche altri paesi europei sono stati interessati dal fenomeno





Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea Scrive ilche nel mese di maggio la Banca Centrale Europea ha diminuito l'acquisto di titoli di Stato italiani, passati a 3,609 miliardi, in ribasso rispetto ai 3,9 miliardi del mese precedente.Secondo il giornale economico-finanziario del Regno Unito, si può ipotizzare come tale frenata possa "alimentare i sospetti a Roma che la Banca Centrale stia cercando di punire il nuovo governo euroscettico". Sospetto sorto in quanto il fatto è accaduto proprio durante la crisi politica legata alla formazione dell'Esecutivo mentre lo spread galoppava.Il Financial Times poi valuta che l'acquisto al ribasso di BTP a maggio " è di più dell'ammontare che ha rilevato di alcuni mesi recenti, come marzo e gennaio, è stato meno (però) se proporzionato ai suoi acquisti complessivi". A gennaio e a marzo gli acquisti sono ammontati a 3,4 mld. Nel totale, rileva il giornale finanziario britannico, a maggio il 28% degli acquisti netti della Bce erano di obbligazioni tedesche, mentre il 15% erano di debito italiano, la più bassa quota proporzionale all'Italia da quando il programma di acquisto di obbligazioni è iniziato a marzo 2015.Comunque l'Italia non è stata l'unica nazione penalizzata: le fanno buona compagnia Francia, Austria, Belgio. Infatti, anche la percentuale degli acquisti di bond della Bce da altre nazioni è diminuita. Il 17% degli acquisti netti era di debito francese, il livello più basso mai registrato e il 12% dalla Spagna.Unspiega il meccanismo a base di quanto avvenuto, tranquillizzando gli animi. "L'implementazione del programma di acquisti di asset sta procedendo in maniera costante e fluida - ha spiegato il portavoce della Bce - non vi sono stati aggiustamenti nel ritmo o nella composizione degli acquisti del programma di acquisto di titoli di Stato. La metrica di riferimento è lo stock complessivo del portafoglio di titoli di stato del programma, non il flusso di acquisto di ogni singolo mese o settimana. Ad esempio l'ammontare degli acquisti netti per quanto riguarda l'Italia, in valori assoluti, è stato di 3,6 miliardi di euro in maggio, in rialzo dai 3,4 di marzo e dai 3,4 di gennaio. Gli acquisti lordi (inclusi i reinvestimenti) sono stati in realtà più alti in maggio che in aprile (circa il 33% in piu')"."Questo mese - ha aggiunto la fonte Bce - diversi paesi (Francia, Austria, Belgio e Italia) hanno visto la loro quota di acquisti netti scendere. Questo è il risultato di regole concordate e già comunicate sul timing dei reinvestimenti durante la fase di acquisti netti. Le operazioni di riscatto dei bond tedeschi sono state elevate in aprile e non è stato possibile reinvestire tutto lo stesso mese. Per questo alcuni di questi reinvestimenti sono stati estesi anche a maggio per assicurare una implementazione fluida del programma di acquisti".Secondo gli ultimi dati forniti dalla Bcenell'ambito del programma di Quantitative Easing, per il rilancio dell'economia, sono saliti nel corso della settimana terminata il 1 giugno a 6,227 miliardi di euro dai 3,831 miliardi della settimana precedente. Secondo i dati forniti dall'Eurotower nella settimana gli acquisti di titoli di Stato sono stati pari a 3,415 miliardi (3,628 miliardi la settimana precedente) mentre quelli di corporate bond (obbligaziioni societarie, ndr) hanno totalizzato quota 1,386 miliardi (da 0,852 mld). Infine gli acquisti di covered bond (obbligazioni bancarie garantite, ndr) sono aumentati di 1,254 miliardi (da 0,462 mld), mentre quelli di Abs (titolo obbligazionario che raccoglie un insieme di prestiti, ndr) sono stati positivi per 0,172 miliardi (da -0,187 mld).