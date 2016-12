Mercati ​ Borse deboli in apertura

Condividi

di Giancarlo Zanella Avvio di seduta senza particolari spunti per le principali borse europee, quasi tutte in leggero calo. Fa eccezione Milano che è positiva, anche se si tratta di un rialzo decimale.Sotto i riflettori a Piazza Affari anche oggi i due titoli protagonisti delle ultime sedute. Innanzitutto Montepaschi che anche oggi cede quasi l’8% e Mediaset che dopo un’apertura in rosso adesso è positiva e guadagna oltre mezzo punto percentuale. Oggi, a Milano si riunisce il Consiglio di Amministrazione della banca senese. Nel primo pomeriggio si chiude l’aumento di capitale che al momento non sembra destinato al successo col ricorso al mercato. Il Cda potrebbe quindi alzare bandiera bianca e chiedere l’intervento pubblico. Il decreto è già pronto.Sul mercato obbligazionario, spread a 159 punti base e rendimento del nostro decennale all’1,83%. Euro infine scambiato con 1 dollaro e 4 cent.