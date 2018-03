Mercati Borse in rialzo. Milano la migliore

di Giancarlo Zanella Piazza Affari oggi guida i rialzi dei listini europei guadagnano quasi l’1,5%. Bene anche le altre borse con Francoforte e Londra in progresso di un punto. Tornano a Milano gli acquisti sui titoli bancari e su Mediaset, ieri penalizzati. I migliori sul listino principale sono però Telecom, che guadagna quasi il 6%, ed Fca, + 5%. Sul mercato obbligazionario, in vista delle aste della prossima settimana, si riduce a 129 punti base lo spread Btp- Bund, mentre il rendimento del nostro decennale, cioè l’interesse che paghiamo sul debito pubblico torna praticamente ai livelli di venerdì scorso, all’1,97%. Per quanto riguarda le valute, l’euro si rafforza e scambia stabilmente sopra 1 dollaro e 23 cent.Aggiornamento ore 12,20