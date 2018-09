Banca dei Regolamenti Internazionali BRI: 'Torna a rafforzarsi il legame tra banche e debito Italia' Gli istituti bancari italiani sono i più colpiti per spread e Npl. L'aumento dell'allargamento dei differenziali con il Bund tedesco, che pesa sulle banche italiane, riflette i timori degli investitori per le incertezze politiche future e per le possibili politiche di bilancio del nuovo Esecutivo



Condividi

di Tiziana Di Giovannandrea L'aumento dello spread pesa pesantemente sulle banche italiane e ciò non fa che aggravare il legame perverso tra debito pubblico ed istituti di credito. Lo rileva nella sua rassegna trimestrale la Bri, la, in pratica la 'banca delle banche centrali'.Claudio Bosio, capo del Dipartimento Monetario ed Economico della Bri analizza la situazione nel nostro paese: "In Italia il legame tra il settore sovrano e quello bancario, così evidente durante la crisi del debito dell'area dell'euro, si è da allora rafforzato" rilevando come nelle turbolenze dei mercati sulle azioni delle banche "l'Italia è stata il paese più colpito" in quanto "leavevano già scosso i mercati in maggio e i prestiti in sofferenza (Npl-crediti deteriorati, n.d.r.) continuano a gravare sulle banche" osserva Bosio.Secondo l'Istituto con sede a Basilea l'aumento dello spread Btp-Bund e la crisi in Turchia ha colpito tutte le banche nel mondo ma con un effetto maggiore per quelle europee e fra queste, in particolare le italiane, le francesi e le spagnole. Sempre per la Bri da maggio le quotazioni degli istituti europei hanno perso il 20%, un livello superiore di molto a quelle degli Stati Uniti.A parere della 'banca delle banche centrali' l'aumento dell'allargamento dei differenziali con il Bund tedesco, che pesa così pesantemente sulle banche italiane, riflette i timori degli investitori per le incertezze politiche future e per le possibili politiche di bilancio del nuovo Esecutivo.