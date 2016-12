Auditorium Parco della Musica di Roma "Babbo Natale non esiste": licenziato il direttore d'orchestra del concerto di "Frozen" Inusuale chiusura dello show. Giacomo Loprieno sarà sostituito già dalla replica del 30 dicembre. Genitori preparano una class action

Condividi

"E comunque Babbo Natale non esiste". Una frase scandita tra lo stupore dei genitori e le lacrime dei bambini. E' quanto accaduto giovedì sera all'Auditorium Parco della Musica di Roma, al termine dello spettacolo musicale dedicato al film Disney Frozen. A restare di ghiaccio questa volta, però, è stata l'intera platea, quasi completamente composta da bambini, che al termine dello spettacolo si era avvicinata al palco per salutare i propri beniamini, dalla protagonista Elsa al pupazzo di neve Olaf. Forse infastidito dal comportamento, forse solo per un maldestro scherzo da "Grinch", il direttore d'orchestra, Giacomo Loprieno, si è fatto consegnare il microfono e ha scandito la frase, che ha scatenato una ridda di polemiche e proteste da parte dei genitori, tanto da portare gli organizzatori al licenziamento del musicista.

"Come tutti i presenti siamo rimasti sconcertati da una dichiarazione assolutamente personale del direttore, tra l'altro a spettacolo ormai terminato. Il nostro lavoro è di creare emozioni positive e far sognare i più piccoli- recita una nota della Dimensione Eventi - Quanto è stato detto dal direttore d'orchestra è totalmente fuori luogo ed è il gesto arbitrario di una singola persona".



La protesta ha invaso la pagina Facebook dello spettacolo, con innumerevoli insulti e critiche da parte dei genitori. Alcuni di loro hanno anche contattato un avvocato per promuovere una class action contro il maestro d'orchestra. "L'eventuale ricavato - spiega l'avvocato Simone Bellarelli - sarà completamente devoluto in beneficenza". Ma c'è anche qualche voce fuori dal coro, come un utente che su Facebook scrive: "Così la prossima volta imparate (ed insegnate ai vostri figli) a stare seduti fino alla fine, portando il dovuto rispetto a chi vi ha fatto passare due belle ore con la qualità della loro arte. Il direttore d'orchestra ha fatto bene". "Se il pubblico è indisciplinato - la replica di un altro utente - si sospende lo spettacolo, non si fanno 'ste bambinate".