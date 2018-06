La conferma Baglioni confermato direttore artistico per il 69esimo Festival di Sanremo Il cantante è stato il migliore in termini di numeri dal 2013

Condividi

Dopo una lunga trattativa Claudio Baglioni ha accettato l’incarico di direttore artistico del 69esimo Festival di Sanremo.



“Sono molto contento dell’esito positivo della trattativa sulla direzione artistica del prossimo festival della canzone italiana a Sanremo – ha annunciato il direttore generale Rai Mario Orfeo – è una grande onore oltre che motivo di orgoglio per tutta l’azienda essere riuscita a convincere un grande musicista e compositore come Baglioni a concedere il bis, seguendo un percorso di condivisione e costruzione del progetto artistico”.



Baglioni, direttore artistico anche della 68esima edizione del Festival, è stato il migliore in termini di numeri dal 2013. Lo scorso febbraio ha replicato a chi gli chiedeva di tornare sul palco dell’Ariston: “Penserò a quanto accaduto a ‘candele spente’ “. “Ho avuto l’onore e il privilegio di arrivare in cima alla scala di Sanremo – ha concluso il cantautore – quello che potrei fare per il prossimo anno è cambiare il regolamento e presentare un pezzo per le Nuove Proposte”.