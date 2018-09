50esimo anniversario della morte di San Pio Bagno di folla per Conte a San Giovanni Rotondo: "Terremo i conti in ordine, non siamo scalmanati" "Non saremmo dei buoni governanti se pensassimo a varare riforme senza tenere in ordine i conti. Non siamo una banda di scalmanati come qualcuno ci vuol descrivere in maniera strumentale". Queste le parole del premier Giuseppe Conte intervistato ieri sera in piazza a San Giovanni Rotondo, dove è stato accolto da un bagno di folla. Conte ha parlato anche della questione migranti ribadendo che ora "è il momento di concretizzare un meccanismo di gestione collettiva e condivisa"

"Sono felicissimo di essere nella mia città. Non mi aspettavo un'accoglienza così calorosa. Conosco il cuore dei sangiovannesi. Posso dire che mi state sorprendendo. Non vedevo l'ora di tornare qui da quando sono diventato presidente del Consiglio. Desideravo un abbraccio ed è per questo che mi sono trattenuto con la popolazione. Stasera mi sento davvero a casa". Così il premier Giuseppe Conte al suo arrivo a San Giovanni Rotondo per le celebrazioni del 50esimo anniversario della morte di San Pio."Non saremmo dei buoni governanti se pensassimo a varare riforme senza. Non siamo una banda di scalmanati come qualcuno ci vuol descrivere in maniera strumentale. Dobbiamo tener conto di questo grande debito ereditato ma ciononostante ci stiamo impegnando per realizzare tutte le riforme annunciate" afferma il premier."Con il Governo stiamo varando un programma diin cui confido che tutti potranno essere orgogliosi. Mi batterò perché tutti noi possiamo essere sempre orgogliosi di essere italiani e del futuro che attende i nostri figli e i nostri nipoti"."Lascaturisce ogni volta che ci incontriamo. La fumata bianca è già iniziata. È ovvio che bisogna curare tanti passaggi e tanti dettagli e ci sono tante riforme da considerare che stiamo inserendo come parte della manovra. Perché questo Paese deve essere rilanciato con riforme strutturali"."L'Italia sorprenderà l'Europa e il mondo con la crescita che confidiamo di avere" ha detto Conte rispondendo a chi gli ricorda le dichiarazioni dell'"A Salisburgo ho sollecitato irispetto alla necessità che vengano attuati prima possibile i principi affermati lo scorso giugno. Ho trovato molta attenzione ma ora è il momento di concretizzare un meccanismo di gestione collettiva e condivisa"."Io sono un convinto europeista e per questo mi batto perché l'Ue possa recuperare la spinta propulsiva a cominciare daiperché altrimenti, se l'Ue non ci dà una mano, lesi allargheranno e a ragione"."Quel che mi ha colpito diè stata la sua semplicità e la sua umiltà. San Pio ha vissuto in un perimetro di qualche metro quadrato la sua vita. Ha contribuito alla ricchezza di questo paese. Ha avuto una prospettiva visionaria. Si è mantenuto umile. È rimasto saldo nella convinzione e nella capacità di poter ascoltare gli altri"."I decimali della manovra saranno numeri che inseriremo - ho detto al vertice e i ministri erano concordi - alla fine. Prima scriviamo le riforme, prima valutiamo l'impatto economico e sociale di queste riforme e poi traiamo le conclusioni. Sulla crescita non ci possiamo accontentare di queste misure, come 0,9% o 1,1%", sottolinea il premier che conclude: "Dalle riforme ci aspettiamo un volano della"."I numeri dellain Italia non mi fanno dormire la notte" afferma Conte parlando delle riforme che, con la manovra, il governo vorrà mettere in campo "per andare incontro ai cittadini in difficoltà. Questo Paese ha potenzialità enormi per crescere"."La cosa più bella è che un giovane non sia costretto a lasciare il proprio paese per cercare lavoro. Viaggiare è importante, ma non si devono rinnegare mai le proprie origini e io lavoro per questa prospettiva"."Non c'è da parte del governo nessuna seduzione o soggezione da parte dei. Stiamo tutti lavorando per attuare questo programma".