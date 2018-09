Parco Santakos Bagno folla per il Papa a Kaunas, oltre 100mila nel parco: è la seconda tappa in Lituania

Condividi

È un vero bagno di folla quello che ha accolto papa Francesco al suo arrivo a Kaunas, sua seconda tappa in Lituania, dove stamane celebra la messa e recita l'Angelus nel Parco Santakos.Sono oltre centomila i fedeli presenti nell'area della messa: gli organizzatori avevano distribuito 90 mila biglietti ma considerano che gli arrivi siano stati superiori. Molte le persone che hanno salutato il Papa sulla 'papamobile' aperta anche lungo le vie di accesso al parco.Francesco, prima della messa, fa il giro tra la folla, che lo acclama a gran voce e lo saluta al suo passaggio, sventolando anche bandierine bianche e gialle, i colori della Santa Sede."La vita cristiana attraversa sempre momenti di croce, e talvolta sembrano interminabili. Le generazioni passate avranno avuto impresso a fuoco il tempo dell'occupazione, l'angoscia di quelli che venivano deportati, l'incertezza per quelli che non tornavano, la vergogna della delazione, del tradimento". Così il Papa, facendo riferimento alle vicende storiche della Lituania, nella messa nel Parco Santakos, a Kaunas."Quanti di voi hanno visto anche vacillare la loro fede perché non è apparso Dio per difendervi - ha detto -; perché il fatto di rimanere fedeli non è bastato perché Egli intervenisse nella vostra storia". "Kaunas conosce questa realtà - ha ricordato Francesco -; la Lituania intera lo può testimoniare con un brivido al solo nominare la Siberia, o i ghetti di Vilnius e di Kaunas, tra gli altri".Il desiderio di potere e di gloria è il modo più comune di comportarsi di coloro che non riescono a guarire la memoria della loro storia e, forse proprio per questo, non accettano nemmeno di impegnarsi nel lavoro del presente". Lo ha detto il Papa nella messa a Kaunas."E allora - ha proseguito - si discute su chi ha brillato dipiù, chi è stato più puro nel passato, chi ha più diritto ad avere privilegi rispetto agli altri. E così neghiamo la nostra storia, 'che è gloriosa in quanto storia di sacrifici, di speranza, di lotta quotidiana, di vita consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso'".Secondo Francesco, "è un atteggiamento sterile e vano, che rinuncia a coinvolgersi nella costruzione del presente perdendo il contatto con la realtà sofferta del nostro popolo fedele". "Non possiamo essere come quegli 'esperti' spirituali - ha aggiunto -, che giudicano solo dall'esterno e passano tutto il tempo a parlare di 'quello che si dovrebbe fare'".Commentando i passi evangelici il Papa ha quindi chiesto: "Chi saranno i più piccoli, i più poveri tra noi, che dobbiamo accogliere a cent'anni della nostra indipendenza? Chi è che non ha nulla per ricambiarci, per rendere gratificanti i nostri sforzi e le nostre rinunce?". "Forse sono le minoranze etniche della nostra città, o quei disoccupati che sono costretti a emigrare - ha affermato -. Forse sono gli anziani soli, o i giovani che non trovano un senso nella vita perché hanno perso le loro radici"."Di questo si tratta: di essere una Chiesa 'in uscita', di non aver paura di uscire e spenderci anche quando sembra che ci dissolviamo, di perderci dietro i più piccoli, i dimenticati, quelli che vivono nelle periferie esistenziali", ha affermato papa Francesco durante la messa a Kaunas. "Ma sapendo che quell'uscire - ha sottolineato -comporterà anche in certi casi un fermare il passo, mettere da parte le ansie e le urgenze, per saper guardare negli occhi, ascoltare e accompagnare chi è rimasto sul bordo della strada".A volte, ha aggiunto, "bisognerà comportarsi come il padre del figlio prodigo, che rimane sulla porta aspettando il suo ritorno, per aprirgli appena arriva; oppure come i discepoli, che devono imparare che, quando si accoglie un piccolo, è lo stesso Gesù che si accoglie". "Perché per questo oggi siamo qui- ha detto ancora Francesco -, ansiosi di accogliere Gesù nella sua parola, nell'Eucaristia, nei piccoli. Accoglierlo affinché Egli riconcili la nostra memoria e ci accompagni in un presente che continui ad appassionarci per le sue sfide, per i segni che ci lascia; affinché lo seguiamo come discepoli, perché non c'è nulla di veramente umano che non abbia risonanza nel cuore dei discepoli di Cristo, e così sentiamo come nostre le gioie e lesperanze, le tristezze e le angosce degli uomini del nostro tempo, soprattutto dei poveri e dei sofferenti".Per questo, "e perché come comunità ci sentiamo veramente e intimamente solidali con l'umanità - di questa città e di tutta la Lituania - e con la sua storia vogliamo donare la vita nel servizio e nella gioia, e così far sapere a tutti che Gesù Cristo è la nostra unica speranza"."Settantacinque anni fa, questa Nazione assisteva alla definitiva distruzione del Ghetto di Vilnius; così culminava l'annientamento di migliaia di ebrei che era già iniziato due anni prima". Così il Papa all'Angelus a Kaunas. "Facciamo memoria di quei tempi, e chiediamo al Signore che ci faccia dono del discernimento per scoprire in tempo qualsiasi nuovo germe di quell'atteggiamento pernicioso, di qualsiasi aria che atrofizza il cuore delle generazioni che non l'hanno sperimentato e che potrebbero correre dietro quei canti di sirena".