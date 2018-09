MONDO

2018/09/25 19:19

Gran Bretagna Una balena bianca nuota nel Tamigi? Guardando questo video sembrerebbe di sì. Verifiche in corso Funzionari britannici in azione dopo la pubblicazione, su Twitter, di alcune foto e video che sembrano mostrare una balena bianca nel Tamigi, uno dei più lunghi del Regno Unito, anche se finora non c'è alcun riscontro dell'effettiva presenza del cetaceo. Il gruppo per la protezione degli animali della RSPCA ha detto che "sta lavorando con altre agenzie per monitorare la situazione" e ha offerto la sua disponibilità a fornire aiuto. E' stato chiesto alle persone di non avvicinarsi alla balena, la cui presenza è stata segnalata nella zona di Gravesend (contea di Kent). Il Tamigi, oltre a Londra, attraversa diverse altre località britanniche come Oxford e Windsor

Condividi Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6 — Dave Andrews (@iPterodroma) 25 settembre 2018

Condividi