Elezioni amministrative Ballottaggi. Avanza il centrodestra. Il centrosinistra arretra, M5s in stallo Affluenza in calo: ha votato appena il 47,61% rispetto al 60,42% del primo turno. Imperia elegge sindaco l'ex ministro Claudio Scajola, sostenuto da liste civiche. Nel III municipio di Roma vince il candidato del centrosinistra, Giovanni Caudo

Condividi

Avanza il centrodestra, centrosinistra in crisi, M5s in "stallo": vince ad Avellino ma perde Ragusa e non ce la fa a conquistare Terni. Queste le tendenze emerse dai dati dello spoglio delle schede per i ballottaggi delle elezioni amministrative nei 16 capoluoghi in palio. Un voto che ha visto l'affluenza in ulteriore calo. Il dato definitivo del Viminale indica che in 67 comuni su 75 ha votato appena il 47,61% degli aventi diritto, a fronte del 60,42% di votanti al primo turno del 10 giugno scorso. Non sono compresi gli 8 Comuni della Sicilia dove l'affluenza viene rilevata in modo autonomo dalla Regione, e il III municipio di Roma, gestito dal Comune.vince il centrodestra con il candidato sindaco, militante della Lega, con il 63,4%. Al 36,6% dei consensi invece Thomas De Luca, del Movimento 5 Stelle. Atrionfa il centrodestra con Marco Scaramellini al 60% mentre Nicola Giugni si ferma al 40%. Un vero e proprio ribaltone quello avvenuto in Toscana dovePisa, Siena e Massa passano in blocco al centrodestra. Ail nuovo sindaco ècandidato di Lega, FI e FdI, che ha battuto Andrea Serfogli. A50,8% ha superato il sindaco uscente Bruno Valentini (Pd) fermo al 49,2%. Aal 56,74% supera Alessandro Volpe, sindaco uscente, fermo al 44%. Il centrodestra ha poi vinto aAl ballottaggio ha vinto con il 51,09%sostenuto da FI-FdI-Lega contro la candidata di liste civiche Chiara Frontini.Il centrosinistra strappaal centrodestra:è in testa con il 56,2% sual 43,8% quando sono state scritunate 78 sezioni su 80. Il centrosinistra strappa al cenrodestra anche il sindaco di, sostenuto da Pd e civiche, ha ottenuto al ballottaggio il 53,26%, mentre Giandonato Morra ha avuto il 46,74%. E sempre il centrosinistra ha confermato al ballottaggio il sindaco di. La sindaca uscente ha ottenuto il 62,74% battendo lo sfidante di centrodestra Stefano Tombolini (37,22%). Sorpresa a, dove il favorito Paolo Ezechia Reale (46,9%), appoggiato dal centrodestra, riconosce la vittoria del rivale(53,1%), appoggiato dal centrosinistra.M5s si avvia a perdere il comune di, amministrato negli ultimi cinque anni. A oltre metà delle sezioni scrutinate, il candidato, sostenuto da liste civiche e da FdI, è in vantaggio di dieci punti su Antonio Tringali del M5s. Il Movimento 5 Stelle strappa invece al ballottaggio il sindaco dial centrosinistra. Quando restano da scrutinare 3 sezioni su 72, il vantaggio del candidato M5ssu quello del centrosinistra Nello Pizza è incolmabile.L'ex ministroè il nuovo sindaco di. Scajola ha sconfitto il candidato del centrodestra Luca Lanteri,indicato dal governatore Giovanni Toti. Scajola ha avuto il 53% contro il 47% di Lanteri. Questa rappresenta per il governatore Toti la prima sconfitta, in un capoluogo di provincia ligure da quando nel maggio del 2015 è stato eletto governatore., sostenuto da liste civiche, è il nuovo sindaco di. Quando restano da scrutinare 24 sezioni messinesi su 254, il vantaggio di De Luca che ha finora ottenuto il 65,19% dei voti, è incolmabile.è il nuovo presidente deldi. Il candidato del centrosinistra ha battuto lo sfidante di centrodestra, Francesco Maria Bova, con il 56,45% dei voti contro il 43,55%. Il Municipio era amministrato dal Movimento 5 Stelle, ma la 'minisindaca' uscente non è arrivata neanche al ballottaggio. Ora salgono a quattro i Municipi di Roma amministrati dal centrosinistra: il III e l'VIII si aggiungono al I e al II, un chiaro segnale verso la sindaca pentastellata Virginia Raggi e la sua amministrazione.Il nuovo appuntamento con le urne ha riguardato oltre 2 milioni e 793 mila italiani chiamati al ballottaggio per l'elezione del sindaco in 75 comuni e nel III municipio di Roma Capitale. Si tratta di Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, quelli nei quali per essere eletti al primo turno bisognava avere ottenuto il 50 per cento più uno dei voti. Il secondo turno elettorale ha coinvolto ben 14 dei 20 capoluoghi di provincia in cui si era votato il 10 giugno. In 29 casi il centrodestra era in vantaggio, in 20 lo era il centrosinistra. I Cinque stelle concorrevano in tre città (Ragusa, Avellino e Terni), senza contare le Liste civiche.