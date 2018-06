Dopo le elezioni amministrative Ballottaggi, Calenda: Pd sta uscendo dalla storia, diamoci una mossa. E rilancia Fronte Repubblicano Dopo il crollo del Pd parla anche il segretario Martina: "Con Carlo Calenda sono d'accordo sul lavoro di ripensamento complessivo, ma non sul superare il Pd. Tutte le proposte devono avere un perno centrale. Credo nella ricostruzione di un campo progressista con il Pd al centro"

Più di uno scossone, quasi un terremoto. I ballottaggi delle comunali hanno dato verdetti pesanti, con il centrosinistra che esce fortemente ridimensionato e perdente proprio nei feudi che tradizionalmente erano sempre stati "rossi". Un risultato che da subito accende il dibattito all'interno del Pd."E' ora di darsi una mossa". Carlo Calenda legge con preoccupazione il voto amministrativo e guarda a quello politico, ritenuto dall'ex ministro forse piu' vicino della scadenza naturale. L'obiettivo e' quello di un Fronte repubblicano che Calenda torna a rilanciare osservando che "le sconfitte ai ballottaggi, pesantissime anche da un punto di vista simbolico, danno l'idea di un centrosinistra che sta uscendo dalla storia dell'Italia mentre ne avremmo piu' bisogno"."Andare avanti cosi' non si puo'. Dal 5 marzo abbiamo navigato a vista senza un progetto. Dobbiamo cambiare tutto: linguaggio, idee, persone e organizzazione", prosegue Calenda che, sempre su Facebook, propone di andare "oltre il Pd" e di aggregare "in un ampio Fronte Repubblicano tutte le forze politiche, civiche e associative che si vogliono impegnare per sostenere una proposta alternativa ai partiti che fanno parte di questo Governo"."Occorre partire subito. Le elezioni politiche potrebbero non essere cosi' lontane", ammonisce."Con Carlo Calenda sono d'accordo sul lavoro di ripensamento complessivo, ma non sul superare il Pd. Tutte le proposte devono avere un perno centrale. Credo nella ricostruzione di un campo progressista con il Pd al centro". Lo dice Maurizio Martina, segretario reggente del Pd, a Circo Massimo su Radio Capital. "Faremo un'assemblea a luglio e decideremo il percorso- aggiunge-. Abbiamo tanto da cambiare, inutile negarlo. Primarie? Ci sono nel nostro statuto, sceglieremo il segretario con questo strumento che per me e' un valore".