Occhi puntati sui 15 comuni capoluogo di provincia Ballottaggi: centrodestra vince a Ferrara, centrosinistra a Livorno e Prato. M5s a Campobasso Forte calo dell'affluenza: 52,11% contro 68,18%

Seggi chiusi alle 23 per i ballottaggi nei 136 comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale. Sono 15 i Comuni capoluogo di provincia interessati: Ascoli Piceno, Avellino, Biella, Campobasso, Cremona, Ferrara, Foggia, Forlì, Livorno, Potenza, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania, Vercelli. In corso lo spoglio.Alle 23 (dati dei 134 comuni delle regioni a statuto ordinario, si è votato anche in due comuni del Trentino) ha votato il 52,11% degli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno del 26 maggio (68,18%). Lo rende noto il sito del ministero dell'Interno.la contesa vede Mario Guarente, candidato del centrodestra, in testa con il 50,50%, contro Valerio Tramutoli, rappresentante di due movimenti civici, che ha il 49,50% dei voti, dopo lo spoglio di 76 sezioni su 77., il candidato M5s Roberto Gravina è in vantaggio netto con il 69,05%, davanti alla candidata di centrodestra Maria Domenica d'Alessandro, con il 30,95%, dopo 48 sezioni scrutinate su 56.Con 170 sezioni scrutinate su 179, aMatteo Biffoni (centrosinistra) è in vantaggio con il 56,134% sullo sfidante Daniele Spada (centrodestra), che si ferma al 43,87%.Luca Salvetti, candidato del centrosinistra, vince nella partita contro Andrea Romiti del centrodestra. Con 172 sezioni scrutinate su 172, Salvetti raccoglie il 63,32% contro il 36,68% racimolato da Romiti.Particolarmente simbolica la sfida didove dalle urne arriva un ribaltone dopo circa 70 anni di governo di sinistra: con 160 sezioni su 160, il candidato leghista di centrodestra Alan Fabbri vince con il 56,77%, contro il 43,23% del candidato di centrosinistra Aldo Modonesi.Anche ail candidato di centrodestra Gian Luca Zattini vince con il 53,07% contro il candidato di centrosinistra Giorgio Calderoni ha il 46,93%, con 109 sezioni su 109.Luca Vecchi, candidato di centrosinistra, vince con il 63,31% contro il 36,69% di Roberto Salati, candidato di centrodestra, con 160 sezioni su 160.la sfida vede la vittoria di Claudio Corradino, del centrodestra, con il 50,98%, contro Donato Gentile, con l'appoggio di quattro liste civiche, che ha il 49,02%, con 46 sezioni su 46.si impone il candidato di centrodestra Andrea Corsaro, con il 54,80%, contro la candidata di centrosinistra Maura Forte, che ha il 45,20%, con 49 sezioni su 49.Silvia Marchionini, candidata del centrosinistra, ha il 50,65%, davanti al candidato di centrodestra Giandomenico Albertella, con il 49,35%, dopo lo scrutinio di 23 sezioni su 30.il candidato di centrosinistra Gianluca Galimberti, con 31 sezioni su 76, è in testa con il 56,52% contro il candidato di centrodestra Salvatore Carlo Malvezzi, che ha il 43,40%.il candidato di centrosinistra Edoardo Gaffeo vince con il 50,94% contro la candidata di centrodestra Monica Gambardella, che ottiene il 49,06, con 56 sezioni su 56.Tutta interna al centrodestra la sfida addove se la vedevano i candidati Marco Fioravanti e Piero Celani. Fioravanti, appoggiato da Lega Salvini, Fdi, Insieme a Fioravanti per Ascoli, Noi di Ascoli, Scelta responsabile, Forza Ascoli, Per Ascoli, Cittadini in comune, Noi Siamo Ascoli, Servire Ascoli, vince con il 59,31%, davanti a Piero Celani, con il sostegno delle liste Celani sindaco, Ppp pensiero popolare Piceno, Forza popolare, Ascoli x Ascoli, Ascoli nel futuro e Movimento ascolano, che ha il 40,69%, con 52 sezioni su 52.Adcon 66 sezioni su 72, il civico Gianluca Festa ha il 51,77% contro il 48,23% del candidato di centrosinistra, Luca Cipriano. Nelle precedenti elezioni vinse il M5s.Nella sfida diFranco Landella, di centrodestra, ha il 53,67% contro il candidato di centrosinistra Giuseppe Cavaliere, che ha il 46,33%, dopo 124 sezioni su 147.Rainews24 offre un ampio sguardo sui ballottaggi. Dalle 23 di questa sera alle 2 di lunedì 10, "Speciale Elezioni", un approfondimento in diretta condotto dal direttore, Antonio Di Bella che, insieme a Sabrina Bellomo, si collegherà con alcune delle principali città in cui si è votato e con Montecitorio, dove esponenti politici commenteranno i primi risultati. Ospiti: Giovanni Diamanti, analista politico, Antonio Blasotta, direttore de Il Mattino di Foggia e Giuseppe De Tommaso direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno.