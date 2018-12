Il caso Bambino di 8 anni originario del Guatemala muore sotto custodia di autorità USA il giorno di Natale Il piccolo mostrava "segni di potenziale malattia", hanno detto le fonti e per questo era stato portato lunedì nell'ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre. Era stato curato e dimesso. Trasportato di nuovo nella struttura con nausea e vomito è morto dopo qualche ora

BREAKING: An 8-year-old Guatemalan boy died in the custody of US Customs and Border Protection on Christmas Day, the agency said Tuesday https://t.co/wP5StNeXkX pic.twitter.com/KXHZ48d2yX — CNN (@CNN) 25 dicembre 2018

Un bambino di otto anni originario del Guatemala è morto mentre era sotto la custodia delle autorità americane. È il secondo in meno di un mese. Lo rendono noto fonti statunitensi.Il piccolo mostrava "segni di potenziale malattia", hanno detto le fonti e per questo era stato portato lunedì nell'ospedale di Alamogordo, in New Mexico, assieme al padre. Era stato curato e dimesso.Trasportato di nuovo nella struttura con nausea e vomito è morto dopo qualche ora.A metà dicembre è morta un'altra bambina guatemalteca di sette anni, per disidratazione e stanchezza, sempre mentre era sotto la custodia delle autorità americane al confine con il Messico.