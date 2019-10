Tirate in causa sopratutto le sedi europee Banca Hsbc, a rischio 10mila posti di lavoro Il gruppo bancario britannico già nel mese di agosto aveva annunciato oltre 4mila tagli

Condividi

La banca britannica Hsbc ha in programma il taglio di 10mila di posti di lavoro. Lo rivela in prima pagina il quotidiano Financial Times. I nuovi licenziamenti fanno seguito all'annuncio a inizio agosto delle dimissioni dell'amministratore delegato John Flint, a soli 18 mesi dal suo insediamento, e a quello di oltre 4mila tagli pari al 2% della forza lavoro globale, a causa dell'indebolimento dello scenario internazionale.Si tratterebbe di uscite riguardanti per lo più ruoli ben pagati, che fanno parte di una spinta alla riduzione dei costi da parte del ceo temporaneo, Noel Quinn.La riduzione potrebbe coinvolgere sopratutto le sedi in Europa della banca. Hsbc sta lottando per adeguarsi al calo dei tassi di interessi, alla Brexit e alla lunga guerra commerciale.Il gruppo bancario sta attuando un piano per aumentare gli utili che si basa da una parte sulla riduzione dei costi e dall'altra sulla crescita nell'area asiatica, nonostante lo scontro tra la Cina e Hong Kong.