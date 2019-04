Truffati Banche, Bitonci: 'La norma domani in Cdm'. Rimborsi automatici fino 35.000 euro reddito È quanto comunicato dal governo alle associazioni dei consumatori.

Arriverà domani in Consiglio dei ministri la misura sui rimborsi dei risparmiatori 'truffati'- "Ora - dice il sottosegretario Bitonci - ci sarà una modifica alla legge di bilancio, con il doppio binario flessibile" che consentirà comunque per tutti per un rimborso "massivo e forfettario, penso sia una grande apertura da parte della Commissione Ue, grazie al lavoro fatto da Tria, dagli uffici, dai sottosegretari. E' forse la prima volta che la Ue dà la possibilità di un rimborso massivo". Bitonci spiega che dopo l'ok alla norma ci sarà "subito il decreto attuativo".Passa il doppio binario per il risarcimento ai risparmiatori truffati dalla due banche venete e dei quattro istituti del Centro Italia. Gli indennizzi saranno automatici per coloro che hanno un reddito ai fini Irpef entro i 35 mila euro l'anno o valori mobiliari sotto i 100 mila euro. Con questi due requisiti, secondo le stime fornite dall'esecutivo, si dovrebbero rimborsare il 90% dei risparmiatori. Per gli altri ci sarà un arbitrato che il governo ha assicurato sarà più veloce grazie alla tipizzazione delle violazione massive. In pratica, verranno tipizzati gli investimenti e saranno analizzati per grandi categorie e non caso per caso davanti ad hoc che sarà costituita al ministero dell'Economia.E' la soluzione, in linea con le richieste della Ue, proposta dal governo alle associazioni dei risparmiatori e che ha incassato il via libera di 17 associazioni, con due soli voti contrari.