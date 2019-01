Consob ha sospeso il titolo in Borsa Banche, Carige: decade il Cda, Bce decide amministrazione straordinaria La Bce ha proceduto alla nomina di una terna di commissari, tra cui presidente e a.d. della banca assieme a Raffaele Lener, amministratori straordinari a cui affidare la messa in sicurezza della banca

Il cda di Banca Carige è decaduto, in seguito alle dimissioni dei consiglieri, tra cui il presidente Pietro Modiano e l'ad Fabio Innocenzi. La Bce ha proceduto dunque alla nomina di una terna di commissari, tra cui lo stesso Modiano e Innocenzi, assieme a Raffaele Lener, amministratori straordinari a cui affidare la messa in sicurezza della banca, scossa dal no della famiglia Malacalza all'aumento di capitale. Ed è stato nominato inoltre un comitato di sorveglianza composto anch'esso da tre membri: Gian Luca Brancadoro,Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti.Banca Carige conferma che è stata posta in amministrazione straordinaria da parte della Bce. Lo si legge in un comunicato dell'istituto, e la banca sottolinea come sia "garantita la consueta operatività senza alcun impatto su clienti, depositanti e dipendenti".L'amministrazione straordinaria "semplificherà e rafforzerà" la governance di Carige e di conseguenza l'esecuzione della strategia in un quadro di sana e prudente gestione". Lo afferma il commissario ed ex presidente di Carige, Pietro Modiano, in una nota.Intanto la Consob ha sospeso dalle negoziazioni il titolo per la giornata odierna. La sospensione dalle negoziazioni "non si applica agli strumenti finanziari aventi come sottostante indici contenenti i titoli emessi da Banca Carige", specifica la Commissione di controllo sulla Borsa.Ad accelerare la crisi lo stop all'aumento di capitale da 400 milioni di euro causato dall'astensione del primo socio Malacalza Investimenti (27,5% del capitale) nella recente assemblea degli azionisti.Sul commissariamento della Banca interviene la politica: "Abbiamo richiesto al Presidente della commissione Finanze una audizione urgente del Ministro dell'Economia e Finanza sulla situazione della Banca Carige". Lo dichiarano Silvia Fregolent e Claudio Mancini rispettivamente capogruppo Pd e segretario della commissione Finanze della Camera.