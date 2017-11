La partita sembra volgere al sereno Banche. Carige verso il salvataggio, c'è intesa sull'aumento di capitale Malacalza: aspettiamo fiduciosi conferma impegni banche entro sera

Dopo gli impegni formali arrivati dai primi due soci della banca, gli imprenditori Malacalza e Volpi, che hanno sottoscritto l'aumento di capitale, e le intenzioni espresse da altri soci come l'ex patron del Genoa Spinelli e Coop Liguria, sembra volgere verso il sereno la partita dell'aumento da circa 500 milioni di Carige.

I contatti fra le banche del consorzio (Barclays, Deutsche Banks e Credit Suisse) e il management dell'istituto ligure sono proseguiti per tutto il giorno ed e' possibile che arrivi gia' in serata, o comunque nel week end, la firma per la garanzia all'operazione. A quel punto sarebbero necessari solo gli ultimi passaggi, compreso il via libera dalla Consob, prima del via all'aumento, che la Bce vuole entro fine anno.



Malacalza: aspettiamo fiduciosi conferma impegni banche

Mattia Malacalza confida che si possa arrivare in tempi rapidi alla formazione del consorzio di garanzia. "Continuiamo ad attendere fiduciosi la conferma degli impegni da parte delle banche del consorzio che ci hanno preannunciato per la serata", afferma in una nota l'Amministratore Delegato di Malacalza Investimenti. "Stamattina sono venuto a Milano per confermare ulteriormente anche di persona e direttamente alle banche del consorzio l'impegno di Malacalza Investimenti già esplicitato domenica scorsa attraverso i legali che ci rappresentano...i miei legali, che sono in contatto con quelli di Carige e le banche del consorzio - si legge - hanno nelle loro mani per la consegna la documentazione impegnativa da me firmata relativa alla sottoscrizione del diritto di opzione legato alla quota detenuta a oggi da Malacalza Investimenti".