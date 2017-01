La proposta Patuelli Banche, debitori insolventi: allo studio del governo l'ipotesi di rendere pubblici i nomi Primo test per l'esecutivo Gentiloni: oggi Camera e Senato discuteranno la richiesta delle opposizioni di accelerare sull'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle crisi bancarie e sul salvataggio pubblico di Mps

Comincia in Senato il percorso del decreto Salva-risparmio nell'ambito del quale si sta già mettendo a punto un calendario delle audizioni a partire dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Il presidente della commissione Finanze di Palazzo Madama, Mauro Maria Marino, conta di audire giovedì il ministro, martedì della prossima settimana l'Abi e Bankitalia e mercoledì la Consob.L'incardinamento del decreto ci sarà tra oggi e domani, prima dell'avvio delle audizioni. Tra i temi che terranno banco, la proposta del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, il quale chiede di rendere pubblici i nomi dei primi 100 debitori delle banche salvate con soldi pubblici. "L'audizione dell'Abi di martedì - ha spiegato Marino - sarà l'occasione per presentare in modo ufficiale" questa proposta e si comincerà a capire quale potrebbe essere l'emendamento che vada nella direzione auspicata.Se le banche vengono salvate con i soldi pubblici è eticamente giusto che si conoscano i nomi dei principali debitori. Il convincimento espresso dal presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, dovrebbe essere infatti fatto proprio dal governo. "Penso - aveva spiegato Patuelli in un'intervista - al varo di una norma di legge sia per le banche risolute sia per quelle preventivamente salvate dallo stato". Quindi il decreto dovrebbe essere modificato e l'esecutivo sta pensando quali correzioni apportare e a inserire una norma ad hoc. Del resto il Pd ha chiesto, tramite una mozione firmata anche dal capogruppo dem alla Camera, che il "governo tuteli i risparmiatori" e "renda noti nomi i grandi debitori insolventi sia verso le banche sottoposte a una procedura di risoluzione sia nei confronti di quelle oggetto dell'intervento preventivo da parte dello Stato". Ma sulla questione banche pende anche la richiesta di FI di varare una commissione d'inchiesta su Mps.C'e' un dialogo in corso, riferiscono fonti parlamentari, tra Pd e FI. Tuttavia - riferiscono le stesse fonti - non sulle basi delle richieste avanzate da Brunetta. Il voto sulla richiesta di dichiarazione d'urgenza relativa al disegno di legge del M5S che propone "l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena" avverrà oggi per alzata di mano nell'Aula di palazzo Madama. Il Pd, anche sulla base dei numeri a palazzo Madama, sta valutando il da farsi. La proposta dovrebbe essere respinta per poi cercare, spiegano le stesse fonti, in temi brevi sulla questione una convergenza con FI.Mps è disponibile, in linea di principio, a fornire la lista dei principali debitori insolventi, ma al momento una serie di vincoli normativi non ne permettono la diffusione. E' quanto si apprende da fonti vicine alla Banca. Nel caso in cui vengano superati tali vincoli, che riguardano l'intero sistema bancario, l'istituto senese - viene aggiunto - non avrebbe alcuna difficoltà a rendere nota la lista.